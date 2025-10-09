61-Jähriger bedrohte Kunden in Villacher Geschäft mit Totschläger

In einem Villacher Geschäft eskalierte am Mittwochnachmittag ein Streit: Ein 61-jähriger Kunde bedrohte mehrere Personen mit einem Totschläger. Kunden und Mitarbeiter konnten ihn schließlich überwältigen.

Polizeieinsatz in Villach: Ein 61-Jähriger bedrohte in einem Geschäft mehrere Personen mit einem Totschläger, konnte aber von Kunden und Mitarbeitern überwältigt werden.

Am Nachmittag des 8. Oktober kam es in einem Villacher Handelsbetrieb zu einem heftigen Zwischenfall. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet, geriet ein 61-jähriger Kunde mit den Inhabern des Geschäfts in eine verbale Auseinandersetzung. Nachdem er aus dem Geschäft verwiesen wurde, schien der Vorfall zunächst beendet, doch wenig später kehrte der Mann zurück.

Bedrohung mit Totschläger

Kurz darauf betrat der 61-Jährige erneut das Geschäft. Diesmal jedoch mit einem gefährlichen Gegenstand in der Hand. Laut Polizei bedrohte er die anwesenden Personen mit einem Totschläger. „Im Zuge eines Gerangels erhielt der 36-jährige Mann der Inhaberin einen Schlag auf den Kopf“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Kärnten.

Zivilcourage rettet Situation

In dem Moment griffen anwesende Kunden und Mitarbeiter ein. Mit vereinten Kräften gelang es ihnen, den aufgebrachten Mann zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der Tatverdächtige, ein 61-jähriger Villacher, wurde von den Einsatzkräften festgenommen.

Ermittlungen laufen

Über das genaue Motiv und den Tathergang konnte die Polizei bislang keine Angaben machen. „Die näheren Umstände sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Über Motiv und genauen Tathergang kann daher derzeit noch keine Mitteilung gemacht werden. Die Erhebungen sind noch im Gange“, so die Landespolizeidirektion Kärnten abschließend.