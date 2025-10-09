Villacher Klimaschutzpreis: Einreichfrist bis 20. Oktober verlängert

Etliche Bewerbungen liegen vor. Wer sein Klimaschutzprojekt noch nicht eingereicht hat, sollte sich beeilen. Am 20. Oktober endet die verlängerte Frist für die Abgabe der besten Ideen.

Der Klimaschutzpreis der Stadt Villach hat bereits Tradition und viele innovative Projekte wurden gewürdigt. Bisher wurde er allerdings abwechselnd für jugendliche beziehungsweise erwachsene Teilnehmer ausgeschrieben. Heuer erstmals findet der Klimaschutzpreis generationenübergreifend statt. Die Abgabefrist wurde jetzt um eine Woche bis zum 20. Oktober verlängert.

4000 Euro Preisgeld warten auf den Gewinner

Insgesamt lobt die Stadt ein Preisgeld von 4000 Euro aus, dazu kommen attraktive Sachgewinne. Nachhaltigkeitsreferentin Sarah Katholnig: „Etliche attraktive Bewerbungen und spannende Ideen sind bereits bei uns eingelangt. Wer sich bisher Zeit mit seiner Einreichung Zeit gelassen hat, kann nun noch die verlängerte Frist bis 20. Oktober nützen.“ Die einzureichenden Vorschläge können alle Bereiche des Alltags betreffen, von Energieeffizienz über Ernährung bis zu Fairtrade-Projekten. Es kann sich um eine Verbesserung für die Mobilität handeln, allgemeine Umweltvorsorge, Abfallvermeidung oder Naturschutz.“

©Marta Gillner/Stadt Villach Sarah Katholnig ladet alle Interessierten dazu ein, mitzumachen.

Preisverleihung findet am 4. Dezember statt

Mitmachen – sprich ihre Projekte einreichen – können sowohl Vereine und Gruppen als auch Einzelpersonen, Schulklassen und Unternehmen. Vizebürgermeisterin Katholnig: „Unser neu definierter Klimaschutzpreis ist eine großartige Gelegenheit, spannende Projekte, die einen Bezug zu unserer Stadt haben müssen, vor den Vorhang zu holen und auch entsprechend zu fördern.“ Wie in den vergangenen Jahren erwartet man sich weitere spannende, engagierte Einreichungen zum herausfordernden Themenkomplex Klimaschutz im weitesten Sinne. Nach dem Check durch die Jury startet das Online- Voting. Auch der Jugendrat redet nun in der Jury mit. Die Preisverleihung findet am 4. Dezember statt.