Ab Montag: Dieser Streckenabschnitt der L55 wird saniert

Ab Montag, 13. Oktober 2025, starten Bauarbeiten an der L55 Mühlbacher Straße zwischen Frög und Rosegg. Auf einer Länge von rund 800 Metern muss die Fahrbahn aufgrund des desolaten Zustandes saniert werden.

Im Zuge der Arbeiten werden auch die Busbuchten und Gehwege entlang der Landesstraße instandgesetzt. „Die Maßnahmen sind notwendig, um eine sichere Befahrbarkeit weiterhin gewährleisten zu können. Dafür nehmen wir seitens des Landes 210.000 Euro in die Hand“, so Straßenbaureferent Martin Gruber. Weitere 80.000 Euro werden von der Marktgemeinde Rosegg für die Sanierung der Gehwege und Busbuchten mitfinanziert.

Fertigstellung bis Mitte November

Im Rahmen der Bauarbeiten wird die desolate Asphaltdecke abgefräst, Schadstellen saniert und anschließend eine neue, lärmmindernde Asphaltdecke aufgetragen. Die Arbeiten erfolgen unter Aufrechterhaltung des Straßenverkehrs – wechselseitig mit Wartezeiten. Während der rund zweitägigen Asphaltierungs-Arbeiten Ende Oktober beziehungsweise Anfang November wird eine halbseitige Sperre eingerichtet. Die Fertigstellung der Arbeiten ist Mitte November 2025 geplant.