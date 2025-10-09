Krypto-Falle: Kärntner (41) um tausende Euro gebracht

Ein Kärntner (41) erstattete Anfang Oktober Anzeige bei der Polizei, nachdem er auf Krypto-Betrüger hineingefallen war. Diese hatten ihn mit dem Versprechen hoher Gewinne in die Falle gelockt.

Über eine Social-Media-Gruppe wurde der 41-jährige Mann aus dem Bezirk Villach-Land Ende September auf das vermeintliche Kryptowährungsangebot aufmerksam. Konkret wurde ihm versprochen, dass er mit einer Investition in Höhe von 1.000 Dollar innerhalb von drei Tagen einen Gewinn von bis zu 20.000 Dollar erzielen könnte. Der Kärntner überwies den Betrag.

Hohe Gebühren statt Gewinn

„In den darauffolgenden Tagen erhielt er Screenshots, die angeblich seinen erzielten Gewinn belegten“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Arnoldstein. Doch als er versuchte, sich diesen auszahlen zu lassen, wurden ihm wiederholt Gebühren auferlegt. In Summe überwies er Kryptowährung im Wert von mehreren tausend Euro an die Betrüger. Ein Gewinn wurde ihm bis dato jedoch nicht ausbezahlt.