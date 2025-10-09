Skip to content
© Stadt Villach/Karin Wernig
Ein Bild auf 5min.at zeigt Kürbisse und Paprikas am Villacher Wochenmarkt.
Am 11. Oktober 2025 findet wieder das traditionelle Erntedankfest am Villacher Wochenmarkt statt.
Villach
09/10/2025
Ab 10 Uhr
#goodnews

Tradition lebt: Villacher Erntedankfest am Samstag

Ein stimmungsvolles Rahmenprogramm wartet anlässlich des traditionellen Erntedankfestes am kommenden Samstag am Villacher Wochenmarkt. Neben der Segnung der Ernte gibt es auch Kutschenfahrten und Verkostungen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
„Am kommenden Samstag, 11. Oktober, findet das bereits traditionelle Erntedankfest am Wochenmarkt statt“, freut sich Stadtrat Christian Pober (ÖVP). Der Marktreferent lädt Interessierte herzlich ein, Vorbeizuschauen. Die Segnung der Erntekrone und der Ernte zelebriert wie immer Stadtpfarrer Richard Pirker. Zudem bereiten die Marktbeschicker wieder kulinarische Genüsse zum Verkosten und Mitnehmen vor.

Aktion „Coffee with Cops“ ebenfalls am Villacher Wochenmarkt

Des Weiteren lädt die Polizei wieder zur Aktion „Coffee with Cops“ ein. Die Beamten stehen am Wochenmarkt wieder für Gespräche zur Verfügung. Durch den unkomplizierten Austausch sollen Barrieren und Vorurteile abgebaut, Sicherheitsthemen geklärt und Fragen beantwortet werden.

