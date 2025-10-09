Skip to content
/ ©5 Minuten
Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Ein Rettungswagen im Einsatz
Nach einem Herzinfarkt wurde Werner K. ins Krankenhaus eingeliefert.
Velden am Wörthersee
09/10/2025
bewegende Worte
Leserstory

Nach Herzinfarkt: Kärntner Familie schickt Dankesbotschaft an Helfer

Sanitäter, Ärzte und Pflegepersonal standen Familie K. in ihrer schwersten Zeit bei. Nun wollen sich die Kärntner bei den medizinischen Fachkräften bedanken: "Wir wünschten, wir wüssten alle ihre Namen!"

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(113 Wörter)

Am 10. August 2025 wurde die Rettung in das Gemeindegebiet von Velden am Wörthersee alarmiert. Der Grund: Werner K. hatte einen Herzinfarkt. Es zählte jede Minute. Gerade noch rechtzeitig konnte er ins Landeskrankenhaus Villach eingeliefert werden. Musste dort sogar wiederbelebt werden.

Familie will sich bedanken

Es folgten mehrere Krankenhausaufenthalte. Dabei ist Werner K. und seiner Frau Nikki vor allem eines in Erinnerung geblieben. Die beispiellose Einsatzbereitschaft sämtlicher medizinischen Fachkräfte. „Wir wünschten, wir wüssten alle ihre Namen, um Ihnen persönlich danken zu können!“, erklären sie gegenüber 5 Minuten. Sie baten die Redaktion nun folgende Nachricht zu übermitteln:

Österreichischen Rettungsdienste sind spitze, beispiellos!

Wir möchten uns herzlich bei allen medizinischen Fachkräften bedanken, die meinen Mann Werner K. nach seinem Herzinfarkt am 10. August betreut haben. Den drei Sanitätern im Einsatz am 10. August (Gebiet Velden); dem medizinischen Personal, das ihn im LKH Villach wiederbelebt hat; dem Kardioteam und dem Intensivpersonal im Klinikum Klagenfurt (10. bis 12. August); den Ärzten und dem Pflegepersonal im LKH Villach (12. bis 18. August); den Ärzten und dem Pflegepersonal im LKH Villach (15. September). Dr. Rill und Dr. Nürnberger im LKH Villach und Dr. Hofer im Klinikum Klagenfurt. Wir sind so dankbar für Ihre Hilfe, Ihre schnelle Reaktion und die gute Betreuung von Werner.

