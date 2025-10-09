Geriatrische Tagesklinik eröffnet: Neue Versorgung für Kärntens Senioren

Die Gesellschaft wird immer älter: In den kommenden Jahrzehnten wird der Anteil an Menschen über 65 Jahren in Kärnten und ganz Österreich deutlich zunehmen – bis 2040 wird jeder vierte bis fünfte Einwohner der älteren Generation angehören. „Mit der Eröffnung der Ambulanten Geriatrischen Tagesbehandlung (ATG) am LKH Villach wird man dieser Entwicklung gerecht und bietet den älteren Patientinnen und Patienten eine moderne, wohnortnahe Versorgung und Rehabilitation“, betont Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ).

Unterstützung ohne längeren Klinikaufenthalt

Mit zunehmendem Alter treten häufiger chronische Erkrankungen und funktionelle Einschränkungen auf. Diese können die Selbstständigkeit und Lebensqualität erheblich beeinträchtigen. Die AGT bietet deshalb eine intensive, individuell abgestimmte Behandlung durch ein multiprofessionelles Team bestehend aus Ärzten, Therapeuten, Pflegefachkräften, Psychologen und Sozialarbeitern – und das häufig bei Verbleib im eigenen Wohnumfeld. „Viele unserer Patientinnen und Patienten kommen tagsüber zur Behandlung und verbringen die Abende weiterhin in ihrem vertrauten Zuhause“, betont Arnulf-Markus Isak, Abteilungsvorstand der Medizinischen Geriatrie.

Acht Betreuungsplätze

Das nachhaltige, in Holzbauweise errichtete Gebäude bietet acht Betreuungsplätze.

„Ziel ist es, die Selbstständigkeit der Patienten zu erhalten oder wiederherzustellen und dadurch deren Lebensqualität zu steigern“, erklärt Pflegedirektorin Christine Schaller-Maitz. Die Anmeldung für die Ambulanten Geriatrischen Tagesbehandlung erfolgt entweder über den Hausarzt oder über die betreuende Station im Rahmen eines stationären Krankenhausaufenthaltes. „Mit der heutigen offiziellen Inbetriebnahme der Ambulanten Geriatrischen Tagesbehandlung wurde eine wichtige Verbindung zwischen stationärer und häuslicher Versorgung hergestellt und ein weiterer Schritt im Entwicklungsplan des LKH Villach 2030 erreicht“, freut sich KABEG-Vorstand Arnold Gabriel abschließend.