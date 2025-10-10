VSV will gegen Innsbruck zurück auf die Siegerstraße

Nach der 2:4-Heimniederlage gegen Hydro Fehérvár AV19 will der EC iDM Wärmepumpen VSV am Samstag vor eigenem Publikum Wiedergutmachung betreiben. In der Villacher Stadthalle empfangen die „Adler“ um 15 Uhr den HC Innsbruck.

Der EC iDM Wärmepumpen VSV präsentiert sich nach acht absolvierten Runden weiterhin in solider Form und liegt auf Platz 5 der Tabelle. Die Blau-Weißen konnten bislang 13 Punkte sammeln, die sich aus vier Siegen, drei Niederlagen und einer Overtime-Niederlage zusammensetzen. Mit 26 erzielten und 26 kassierten Treffern weist die Mannschaft von Head-Coach Tray Tuomie ein ausgeglichenes Torverhältnis auf.

„Haie“ aus Innsbruck

Für Innsbruck ist die Situation schwieriger – die Tiroler stehen mit nur fünf Punkten aus sieben Spielen auf dem vorletzten Platz. Dennoch haben die „Haie“ zuletzt überrascht und gegen die Graz99ers einen Sieg nach Penaltyschießen eingefahren. Die Fans dürfen sich somit auf ein spannendes Duell freuen, bei dem die Villacher Adler auf die Unterstützung im „Adlerhorst“ setzen, um wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren.

