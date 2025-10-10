Skip to content
Region auswählen:
/ ©Karin Wernig
Das Foto auf www.5min.at zeigt eine Müllausstellung in Villach.
Im Herbst wandert die Ausstellung nach Klagenfurt.
Villach
10/10/2025
Alles Mist?!

Bereits über 2.500 Besucher bei Nachhaltigkeits-Ausstellung in Villach

Seit Anfang Juli ist die interaktive Abfall-Ausstellung „Mist?!“ am Villacher Hauptplatz 11 zu sehen. Kinder erfahren, wie Abfall korrekt getrennt wird und
wie Recycling funktioniert.

von Julia Strammer
1 Minute Lesezeit(122 Wörter)

Seitdem wurde die barriere- und kostenfrei zugängliche Ausstellung von über 2 500
Personen besucht. „Es freut mich sehr, dass die Ausstellung so gut angenommen wird. Das Interesse ist nach wie vor sehr groß. Aktuell liegt der Schwerpunkt auf Schulklassen und Grup-
pen, denen Nachhaltigkeit aktiv und spielerisch nähergebracht werden soll“ sagt der Geschäftsführer des Zusammenschlusses der Kärntner Abfallwirtschaftsver-
bände, Bürgermeister Günther Albel.

Besuch bis Ende Oktober noch möglich

Die interaktive Ausstellung kann mit Voranmeldung noch bis Ende Oktober am Hauptplatz 11 (ehemals Moustache) in Villach besucht werden. Anmeldungen nimmt die Projektleiterin Ramona Sterbenz unter der Telefonnummer 0664 / 60 205 6070 oder per Mail:ramona.sterbenz@villach.at entgegen. Im Herbst wandert die Ausstellung nach Klagenfurt.

Das Foto auf www.5min.at zeigt eine Müllausstellung in Villach.
©Karin Wernig
Das Foto auf www.5min.at zeigt eine Müllausstellung in Villach.
©Karin Wernig
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: