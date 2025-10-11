Skip to content
/ ©Google Streetview
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Abschnitt der B111 Gailtal Straße nahe des Industrieparks in der Marktgemeinde Arnoldstein.
Ab Montag wird ein Abschnitt der B111 Gailtal Straße saniert.
Arnoldstein
11/10/2025
Aufgepasst

Bauarbeiten auf Gailtal Straße starten am Montag

Ein 260 Meter langer Abschnitt der B111 Gailtal Straße wird ab Montag saniert. Die Arbeiten in der Marktgemeinde Arnoldstein dauern bis Ende Oktober an. Mit einer zweitägigen Sperre ist zu rechnen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(102 Wörter)

„Wir investieren in die Instandsetzungsmaßnahmen insgesamt 175.000 Euro, um den derzeitigen Fahrbahnzustand zu erneuern“, weiß der zuständige Straßenbaureferent, Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP). Konkret wird im Bereich des Industrieparks in der Marktgemeinde Arnoldstein die gesamte Asphaltfläche der B111 Gailtal Straße neu errichtet. Ebenso werden die bestehenden Leistensteine sowie der Gehweg teilweise entfernt und wiederhergestellt. Nordseitig der Eisenbahnunterführung wird des Weiteren ein rund 50 Meter langer Gehweg neu gemacht. Während der Bauarbeiten wird der Verkehr wechselseitig geregelt. Ende Oktober ist außerdem mit einer zweitägigen Sperre des Abschnitts zu rechnen.

Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Landesrat Martin Gruber, ÖVP
©VP Kärnten
Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber
