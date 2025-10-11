Bauarbeiten auf Gailtal Straße starten am Montag

Ein 260 Meter langer Abschnitt der B111 Gailtal Straße wird ab Montag saniert. Die Arbeiten in der Marktgemeinde Arnoldstein dauern bis Ende Oktober an. Mit einer zweitägigen Sperre ist zu rechnen.

„Wir investieren in die Instandsetzungsmaßnahmen insgesamt 175.000 Euro, um den derzeitigen Fahrbahnzustand zu erneuern“, weiß der zuständige Straßenbaureferent, Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP). Konkret wird im Bereich des Industrieparks in der Marktgemeinde Arnoldstein die gesamte Asphaltfläche der B111 Gailtal Straße neu errichtet. Ebenso werden die bestehenden Leistensteine sowie der Gehweg teilweise entfernt und wiederhergestellt. Nordseitig der Eisenbahnunterführung wird des Weiteren ein rund 50 Meter langer Gehweg neu gemacht. Während der Bauarbeiten wird der Verkehr wechselseitig geregelt. Ende Oktober ist außerdem mit einer zweitägigen Sperre des Abschnitts zu rechnen.