Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Google Streetview & Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt Werkzeug und das Feuerwehr-Rüsthaus in Wernberg.
Ein Repair-Café findet am 25. Oktober 2025 in Wernberg statt.
Wernberg
11/10/2025
Am 25. Oktober
#goodnews

Reparieren statt wegwerfen: Repair-Café in Wernberg lädt zum Tüfteln ein

Nächstes Repair-Café: Im Gemeinschaftsraum des Feuerwehrhauses in Wernberg besteht am 25. Oktober 2025 wieder die Möglichkeit, defekte Alltagsgegenstände unter fachkundiger Anleitung zu reparieren oder reparieren zu lassen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(113 Wörter)

Kaputte Dinge, wie Elektrogeräte, Spielsachen oder Haushaltsgegenstände, werden im Rahmen des Repair-Cafés in Wernberg kostenlos wieder instand gesetzt. Damit wird ein Beitrag zur Abfallvermeidung und Ressourcenschonung geleistet.

Fachleute stehen mit Rat und Tat zur Seite

Von 15 bis 18 Uhr können Besucher im Gemeinschaftsraum des Feuerwehrhauses in Wernberg wieder mitgebrachte Gegenstände selbst oder gemeinsam reparieren. Fachleute stehen mit Rat und Tat zur Seite. Veranstaltet wird das Repair-Café von der Klima- und Energie-Modellregion Dreiländereck in Kooperation mit der Gemeinde Wernberg. Anmeldungen sind erbeten. Diese nimmt KEM-Manager Lukas Molzbichler telefonisch unter 0664/40 33 770 oder per E-Mail unter kem@rm-villach-umland.at entgegen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: