Nächstes Repair-Café: Im Gemeinschaftsraum des Feuerwehrhauses in Wernberg besteht am 25. Oktober 2025 wieder die Möglichkeit, defekte Alltagsgegenstände unter fachkundiger Anleitung zu reparieren oder reparieren zu lassen.

Kaputte Dinge, wie Elektrogeräte, Spielsachen oder Haushaltsgegenstände, werden im Rahmen des Repair-Cafés in Wernberg kostenlos wieder instand gesetzt. Damit wird ein Beitrag zur Abfallvermeidung und Ressourcenschonung geleistet.

Fachleute stehen mit Rat und Tat zur Seite

Von 15 bis 18 Uhr können Besucher im Gemeinschaftsraum des Feuerwehrhauses in Wernberg wieder mitgebrachte Gegenstände selbst oder gemeinsam reparieren. Fachleute stehen mit Rat und Tat zur Seite. Veranstaltet wird das Repair-Café von der Klima- und Energie-Modellregion Dreiländereck in Kooperation mit der Gemeinde Wernberg. Anmeldungen sind erbeten. Diese nimmt KEM-Manager Lukas Molzbichler telefonisch unter 0664/40 33 770 oder per E-Mail unter kem@rm-villach-umland.at entgegen.