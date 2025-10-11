Ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz: Geschirrspüler geriet in Brand

Am 11. Oktober geriet ein Geschirrspüler in einer Küche in Tösching in Brand. Die Feuerwehr Rosegg war rasch vor Ort – kurz nach dem Eintreffen hieß es bereits „Brand aus“.

Dass Elektrogeräte in Brand geraten, ist keine Seltenheit. Ein Geschirrspülerbrand dürfte jedoch nicht so häufig für Feuerwehreinsätze sorgen. Am 11. Oktober musste jedoch die Feuerwehr Rosegg zu einem solchen ausrücken, wie sie in den sozialen Medien informiert. In einer Küche in Tösching (Marktgemeinde St. Jakob im Rosental) war am frühen Nachmittag ein Geschirrspüler in Brand geraten. „Kurz nach dem Eintreffen konnte bereits ,Brand aus‘ gegeben werden“, so die Feuerwehr Rosegg.