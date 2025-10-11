Go für Sanierung: DSG Ledenitzen bekommt moderne WCs und Umkleiden

Die rund 250 Mitglieder des DSG Ledenitzen können sich freuen: Endlich wird das in die Jahre gekommene Vereinshaus saniert. Neben modernen WCs und Umkleiden steht auch eine thermische Sanierung an.

Das Vereinshaus der DSG Ledenitzen in der Marktgemeinde Finkenstein ist in die Jahre gekommen – nun wird es umfassend saniert. Das Gebäude stammt großteils aus den 1970er-Jahren und soll für rund 1,47 Millionen Euro modernisiert werden. Das Land Kärnten steuert 325.000 Euro aus der Sportförderung bei, die in drei Raten bis 2028 ausbezahlt werden. Auch die Nachbargemeinde Rosegg beteiligt sich mit 5.000 Euro am Projekt. Der Beschluss soll in der kommenden Regierungssitzung fallen, wie das Land Kärnten in einer Presseaussendung am 11. Oktober bekannt gab.

„Unsere Vereine sind ganz wesentliche Motoren“

Landeshauptmann Peter Kaiser betonte bei der Projektvorstellung die Bedeutung des Vereinswesens: „Unsere Vereine sind ganz wesentliche Motoren in unseren Gemeinden, Städten und Regionen. Sie sorgen für ein Gemeinschaftsgefühl sowie sinnvolle und erfüllende Freizeitbeschäftigung.“ Auch Landesrat Daniel Fellner unterstrich den sozialen Wert solcher Einrichtungen: „Vereine sind das Herz unserer Gemeinden, und Vereinshäuser sind Orte, an denen Jung und Alt zusammenkommen, Freundschaften entstehen und Kinder Teamgeist lernen.“

Von WC-Umbau bis zur thermischen Sanierung

Die DSG Ledenitzen zählt rund 250 Mitglieder, darunter 95 Nachwuchsspielerinnen und -spieler in acht aktiven Teams. Im Zuge der Sanierung des Vereinshauses werden vor allem die WCs und der Umkleidebereich auf moderne Standards gebracht. Zudem wird das gesamte Gebäude thermisch saniert und winterfest ausgeführt.