Fulminanter Heimsieg: VSV feiert im Schlussdrittel Schützenfest

Am Samstagnachmittag traf der VSV daheim auf den HC TIWAG Innsbruck. Nach einem holprigen Start steigerten sich die Adler konstant, bis sie im Abschlussdrittel ein Schützenfest feierten.

Nach einer zähen ersten Spielhälfte und etlichen Strafminuten hat der VSV am Samstag, den 11. Oktober, vor heimischem Publikum das Duell gegen die Haie auf dem Eis gewonnen. Dank eines furiosen Schlussdrittels feierten die „Adler“ einen klaren 5:1-Sieg über den HC TIWAG Innsbruck und holten sich nach der Niederlage gegen Fehervar wieder Selbstvertrauen.

Starkes letztes Drittel für VSV

Dabei sah es zunächst gar nicht nach einem Schützenfest aus. Die Tiroler gingen früh durch Benjamin Corbeil (9.) in Führung und machten den Villachern mit kompakter Defensivarbeit das Leben schwer. Erst Kevin Hancock (28.) brachte den VSV zurück ins Spiel – und leitete damit eine deutliche Wende ein. Nach der zweiten Pause steigerten sich die Draustädter spürbar: Nick Hutchison (48.) und erneut Hancock (49.) sorgten mit einem Doppelschlag für großen Jubel in der Stadthalle. Danach war der Bann gebrochen – Thomas Vallant (55.) und Adam Helewka (60.) machten den Sack zu. Endstand: 5:1.