Bewährungsprobe: Knackt der VSV das Südtiroler Abwehrbollwerk?

Am Sonntag reisen die Villacher Adler nach Bozen und treffen auf einen harten Gegner. Mit dem Schwung des letzten Erfolgs gegen Innsbruck will der VSV jedoch dem Südtiroler Bollwerk Paroli bieten und wichtige Punkte holen.

Nach dem 5:1-Heimerfolg gegen Innsbruck wartet auf den VSV am 12. Oktober in Bozen eine echte Bewährungsprobe: Die Blau-Weißen gastieren beim Tabellenzweiten HCB Südtirol Alperia, der mit der besten Defensive der Liga aufwartet.

Harter Gegner, doch VSV will Punkte holen

Der VSV liegt nach neun Runden mit 16 Punkten auf Platz fünf der Tabelle – fünf Siege, drei Niederlagen und ein Overtime-Verlust stehen zu Buche. Das Torverhältnis (31:27) ist ausgeglichen, die Formkurve zeigt nach dem klaren Sieg gegen Innsbruck nach oben. Ganz anders der Gegner: Der HCB Südtirol Alperia hat aus acht Spielen bereits 18 Punkte geholt, nur 15 Gegentore kassiert und präsentiert sich mit seiner Defensivstärke und einem Powerplay mit 33,3 Prozent Erfolgsquote als ein Topteam der Liga. Die letzten direkten Duelle sprechen zudem eine deutliche Sprache: Von den letzten zehn Begegnungen gingen sieben an Bozen, die letzten drei Heimspiele der Italiener endeten aus VSV-Sicht mit 1:6, 1:3 und 1:4. Trotzdem reist das Team von Head-Coach Tray Tuomie mit Selbstvertrauen an: Man will an die Leistung gegen den HC Innsbruck anknüpfen, wie es aus dem VSV-Lager heißt.