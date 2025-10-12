Skip to content
Ein Bild auf 5min.at zeigt mehrere Kinder, die im Kreis stehen.
Ein Bauernmarkt lockt Besucher am Freitag nach Lind ob Velden.
Lind ob Velden
12/10/2025
Am Freitag
Unterhaltung und Kulinarik: Bauernmarkt lockt nach Lind ob Velden

Regionale Köstlichkeiten und ein buntes Rahmenprogramm warten am kommenden Freitag, dem 17. Oktober 2025, wieder beim Bauernmarkt im Schulhof der Volksschule Lind ob Velden.

Bereits zum 22. Mal geht der Lindner Bauernmarkt im Schulhof der hiesigen Volksschule über die Bühne. Organisiert wird das Event von der Ortsgemeinschaft Lind ob Velden in Kooperation mit dem Elternverein, der Volksschule und dem Kindergarten. Beginn ist um 10 Uhr. Neben regionalen Produkten von Bauern aus der Region sowie dem Alpe-Adria-Raum wartet auch wieder ein buntes Rahmenprogramm. Unter anderem sorgen der Kindergarten sowie die Volksschule für Unterhaltung.

