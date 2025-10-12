Unterhaltung und Kulinarik: Bauernmarkt lockt nach Lind ob Velden

Bereits zum 22. Mal geht der Lindner Bauernmarkt im Schulhof der hiesigen Volksschule über die Bühne. Organisiert wird das Event von der Ortsgemeinschaft Lind ob Velden in Kooperation mit dem Elternverein, der Volksschule und dem Kindergarten. Beginn ist um 10 Uhr. Neben regionalen Produkten von Bauern aus der Region sowie dem Alpe-Adria-Raum wartet auch wieder ein buntes Rahmenprogramm. Unter anderem sorgen der Kindergarten sowie die Volksschule für Unterhaltung.