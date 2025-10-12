Luxus-Appartements mit privaten Thermalwasser-Pools stehen zum Verkauf

Luxus-Immobilien der besonderen Art stehen aktuell in Villach-Warmbad zum Verkauf. Geboten werden vier moderne Eigentumswohnungen mit einem exklusiven Zugang zu Thermalwasser-Pools.

Das heilende Thermalwasser aus Villach-Warmbad ist weithin bekannt. Das machte sich nun auch die MGN Investment Group GmbH zu Nutze. Sie bieten aktuell vier Wohneinheiten in dem Kurort auf der Marktplattform willhaben.at zum Verkauf an. Die Preise bewegen sich zwischen 211.000 Euro für eine 34 Quadratmeter große Einzimmerwohnung und rund eine Million Euro für eine 119 Quadratmeter große Dreizimmerwohnung.

Wohnen mit gewissen Extras

Die künftigen Besitzer haben dann auch einen exklusiven Zugang zu zwei Thermalwasser-Pools, welche sich direkt in der vier Etagen großen Wohnanlage befinden. Hinzu kommen außerdem ein eigener Fitnessraum sowie eine Sauna. „Terrassen, Balkone oder private Gärten schaffen zudem einen direkten Zugang ins Grüne“, heißt es in den dazugehörigen Inseraten. Wer einziehen möchte, muss sich jedoch noch gedulden. Die Luxus-Appartements sind voraussichtlich erst Ende 2027 bezugsfertig.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.10.2025 um 09:28 Uhr aktualisiert