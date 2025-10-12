Musik, Muskelkraft, Menschlichkeit: Benefizgala mit Promiunterstützung

Beim XXXLutz in Villach drehte sich am 9. Oktober einmal nicht alles um Möbel und Rabattaktionen, sondern um soziales Engagement: Die diesjährige „Hope 4 Life“-Gala des Clubs der 50er ging an diesem Abend über die Bühne. Der Club hat es sich zur Aufgabe gemacht, notleidenden Familien unter die Arme zu greifen. Zu diesem Zweck findet alle zwei Jahre eine Benefizveranstaltung statt, bei der eine zuvor ausgewählte Familie ein benötigtes Sachgeschenk übergeben wird.

Musik, Radeln und Pfannenbiegen für den guten Zweck

Die heurige Gala bekam einiges an prominenter Unterstützung: Auf der Bühne standen Chiara (ehemalige Duettpartnerin von Peter Maffay), Gary Howard von den „Flying Pickets“, Udo Wenders, Buzgi, Ivano Albano, Huby Mayer, Kaiser Schurly, Herbert Hohenberger und Marco Pewal. Martin Hoi rollte zwei Bratpfannen in einer Rekordzeit zu Vasen, die VSV-Spieler Nick Hutchinson und Johannes Tschurnig radelten für den guten Zweck. Auch ein Umstylingevent mit Silvia Katzdobler fand im Rahmen der Gala statt. Moderiert wurde das Event von Eva Mion. „Mit Losen, Getränkespenden, einem 500-Euro-Scheck und Kilometergeld gesponsert von Körperkult kamen 1.375 Euro zusammen“, freut sich Thomas Schlieske vom Organisationsteam. Organisiert wurde das Event von NPG Events in Kooperation mit XXXLutz Villach.