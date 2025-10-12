Villacher Adler im Höhenflug: VSV fegt Bozen mit 6:3 vom Eis

Am Sonntagnachmittag traf der VSV auswärts auf einen harten Gegner: den Tabellenzweiten HCB Südtirol. Mit einem eindrucksvollen 6:3-Sieg bewiesen die Adler, dass sie auch gegen Topteams wieder voll mithalten können.

Der VSV bleibt auf Erfolgskurs! Einen Tag nach dem 5:1-Heimsieg gegen Innsbruck legten die Villacher am Sonntag, den 12. Oktober, in Bozen nach und feierten einen eindrucksvollen 6:3-Auswärtssieg über den HCB Südtirol Alperia.

Am Sonntag trafen die Villacher Adler auf den Tabellenzweiten, den HCB Südtirol Alperia. Der VSV feierte am Sonntag in Südtirol ein Schützenfest.

Villacher Adler auf der Überholspur

Schon im ersten Drittel zeigten die Kärntner, dass sie auch auswärts zubeißen können: Nikita Scherbak (14.) brachte den VSV in Führung, Kevin Hancock (21.) legte kurz nach Beginn des zweiten Drittels nach. Zwar verkürzte McClure (29.) für die Gastgeber, doch Alex Wall (31.) baute die Führung nur wenig später wieder aus. Im zweiten Drittel lief die VSV-Offensive dann richtig heiß: Lindner (34.) und Kapitän Alexander Rauchenwald (36., beide Powerplay) schraubten das Ergebnis auf 5:1. Für Bozen konnten Gersich (37.) und Pollock (52., Powerplay) noch zwei Tore erzielen, doch auch bei den Villachern legte Hughes (57.) in der Schlussphase noch einmal nach. Auch Goalie Lukas Swette zeigte mehrere Glanzparaden und hielt die Bozener Füchse in Schach. Endstand: 6:3 für den VSV.