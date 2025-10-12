WM-Fünfte: Villacherin trotzt Hitze und Extrembedingungen auf Hawaii

Starke Premiere auf Hawaii: Triathletin Lisa Perterer aus Villach belegte bei ihrer ersten Ironman-WM den fünften Platz – trotz 30 Grad Hitze, hoher Luftfeuchtigkeit und extremer Bedingungen auf der Strecke.

Die Villacherin Lisa Perterer nahm am Samstag (Ortszeit) zum ersten Mal an der Ironman-WM auf Hawaii teil – und das mit großem Erfolg: Die Kärntnerin errang den fünften Platz. Siegerin wurde die norwegische Athletin Solveig Løvseth mit einer Zeit von 8:28:27 Stunden. Perterer meisterte die 3,86 Kilometer Schwimmen, die 180 Kilometer Radeln und den abschließenden Marathon (42,195 Kilometer) in 8:48:08 Stunden.

Hitze sorgte für Herausforderungen

Eine reife Leistung, vor allem angesichts der herausfordernden Umstände auf der US-amerikanischen Inselgruppe: Bei Temperaturen von 30 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit kämpften sich die Athletinnen durch die Disziplinen. Medienberichten zufolge brach die Favoritin Taylor Knibb (USA) drei Kilometer vor dem Ziel zusammen und konnte den Ironman nicht beenden. Zweite hinter Løvseth wurde die Britin Katrina Matthews, Platz drei errang die Titelverteidigerin Laura Philipp aus Deutschland.