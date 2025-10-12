Villach trauert um „Vollblutmusiker“ Gerd Schuller

Nachdem am Sonntag der Tod des großen Filmmusikers Gerd Schuller bekannt wurde, herrscht auch in seiner Heimatstadt Villach große Trauer. Bürgermeister Günther Albel drückt der Familie des Verstorbenen sein Beileid aus.

Wie am 12. Oktober bekannt wurde, verstarb der große österreichische Filmmusiker und Komponist Gerd Schuller im Alter von 72 Jahren. Seine Kompositionen prägten über Jahrzehnte die heimische Fernsehlandschaft – unvergessen bleibt vor allem die markante Titelmusik der Erfolgsserie „Kommissar Rex“.

Villach trauert um einen Vollblutmusiker

Villachs Bürgermeister Günther Albel würdigte den Verstorbenen in einer Presseaussendung als „Ausnahmekünstler“:

Mit Gerd Schuller verlieren wir einen Vollblutmusiker, der seine Leidenschaft auch als Professor an unzählige Schülerinnen und Schüler weitergegeben hat. Für all seine Verdienste hat ihm die Stadt Villach 2006 den Kulturpreis verliehen. Ich drücke der Witwe und Schullers Kindern mein herzliches Beileid aus.

Von Kommissar Rex bis SOKO Kitzbühel

Schuller, der in Villach geboren wurde und dort aufgewachsen ist, studierte später in Graz Musik und unterrichtete dort an der Universität. Bekannt wurde er als Komponist zahlreicher TV-Produktionen – neben „Kommissar Rex“ stammen auch die Melodien zu „Schlosshotel Orth“ und „SOKO Kitzbühel“ aus seiner Feder. In den vergangenen Jahren trat Schuller immer wieder mit jungen Musikerinnen und Musikern bei sommerlichen Konzerten in der Villacher Innenstadt auf.