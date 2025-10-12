Schaufenster leer, Tür zu: Neustart für Trafik in Velden

"Alles neu" heißt es für die Trafik Schubert in Velden. Der alte Standort Am Corso wurde aufgegeben, nun findet man das Geschäft an anderer Stelle.

Wer in der Trafik Schubert Am Corso 27 in Velden kürzlich Zigaretten oder Rubbellose besorgen wollte, stand dort vor verschlossenen Türen und blickte in ein leeres Schaufenster. Bei Google findet man zu dem Geschäft die Information „Dauerhaft geschlossen“. Doch der Grund für die leeren Räume ist ein anderer, wie ein Zettel auf dem Schaufenster informiert: Die Trafik hat nicht zugesperrt, sondern ist lediglich übersiedelt. Der neue Standort befindet sich in der Klagenfurter Straße 2 in Velden gegenüber vom Billa.