Mit 181 km/h durch die 100er: Jetzt ist der Schein weg

Auf der A2 Südautobahn zwischen Arnoldstein und Villach ging der Polizei heute ein Raser ins Netz. Ein 26-Jähriger wurde mit 181 km/h geblitzt – jetzt ist er seinen Führerschein los.

Am 12. Oktober wurde ein 26 Jahre alter Rumäne auf der A2 wegen einer erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung geblitzt: Von Arnoldstein fuhr er in Richtung Villach, in der dortigen 100er konnte die Polizei eine Fahrgeschwindigkeit von 181 km/h messen. „Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt“, so die Polizei. Ebenso wurde eine vorläufige Sicherheit eingehoben.