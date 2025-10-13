Fußball, wie die Profis von Real Madrid: Camp startet im Sommer 2026

Im August 2026 findet beim ASKÖ Bodensdorf erstmals das Real-Madrid-Fußballcamp statt. Kinder zwischen 7 und 16 Jahren können sich auf Trainingseinheiten nach den Methoden des erfolgreichen Fußballklubs freuen.

Vom 3. bis 8. August 2026 ist die Fundación Real Madrid Clinic zu Gast beim ASKÖ Bodensdorf am Ossiacher See. Im Rahmen eines fünftägigen Fußballcamps können sich 7- bis 16-jährige Kinder auf ein Trainingskonzept freuen, welches auf der Fundación Real Madrid Methodik basiert. „Dieses Camp bietet jungen Talenten die Möglichkeit, von den erfahrenen Trainern des Bundesliga-Vereins zu lernen und ihre fußballerischen Fähigkeiten zu verbessern“, erklärt Obmann-Stellvertreter Jürgen Hatberger gegenüber 5 Minuten. Die Veranstaltung soll nicht nur die technischen Fertigkeiten der Teilnehmenden fördern, sondern auch deren Teamgeist und Leidenschaft für den Fußball stärken.