Offen für alle: Bosnischer Kulturverein lädt in Villacher Moschee ein

Seit mehr als 15 Jahren gibt es die Weiße Moschee in der Villacher Heizhausstraße. Am kommenden Sonntag, dem 19. Oktober 2025, lädt der bosnische Kulturverein nun zu einem Tag der offenen Tür.

Die Vorbereitungen für den Tag der offenen Tür am 19. Oktober 2025 laufen bereits auf Hochtouren. Zwischen 12 und 15 Uhr öffnet die Weiße Moschee in Villach ihre Türen für Besucher aus ganz Kärnten. „Wir freuen uns auf Begegnungen, Gespräche und einen Tag des gegenseitigen Kennenlernens“, betont Leiter Esad Memić. Er freut sich bereits darauf, Interessierten das muslimische Gemeinde-Leben in Kärnten zeigen zu können. Geboten wird ein vielfältiges Programm, darunter auch Führungen sowie ein kleines Buffet.