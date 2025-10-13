Schanze & Ski-Simulator: Kostenlose Winter-Action am Rathausplatz

Der Kärntner Skiverband lädt am 18. Oktober in Kooperation mit dem Stadtmarketing Villach, Motor Mayerhofer, Kärntnermilch, Rathauscafé sowie den teilnehmenden Wintersportvereinen wieder zum kostenlosen Wintersport-Schnuppern am Villacher Rathausplatz. Neben einer speziellen Hightech-Kinder-Skisprung-Mattenschanze und einem Ski-Simulator wird zwischen 10 und 14 Uhr auch wieder ein rund 50 Meter langer Langlauf-Teppich zum Testen und Ausprobieren zur Verfügung stehen. Darüber hinaus werden sich auch die Eishockey-Damen der Villach Lady Hawks anlässlich des World Girls Hockey Weekends präsentieren. „Wir haben eine eigene Hockey-Schuss-Station eingerichtet, wo die kleinen und großen Besucherinnen und Besucher beim Zielschießen zeigen können, was sie schusstechnisch so drauf haben“, freut sich Walter Grud, Obmann der Lady Hawks.

©Krammer | Kärntens Sportvereine laden zum kostenlosen Wintersport-Schnuppern auf den Rathausplatz in Villach. ©Krammer | Das Sport-Schnuppern ist für Kinder, Jugendliche aber auch Erwachsene gedacht.

Wintersport-Schnuppern am Rathausplatz

Zudem darf auch entsprechende Wettkampf-Action nicht fehlen. Denn auf dem Matten-Langlaufteppich wird auch ein Promi-Team sein Können zeigen – mit dabei unter anderem Olympiasieger Martin Koch, Hannah Wiegele oder der ehemalige nordische Kombinierer und Weltcup-Athlet Philipp Orter. „Ich freue mich schon sehr auf diese ganz besondere Veranstaltung im Herzen unserer Stadt“, betont Villachs Sportstadtrat Harald Sobe (SPÖ). Allen Interessierten, klein oder groß, stehen kostenlose Langlauf-Leihausrüstungen von der Villacher Alpen Arena zur Verfügung.