Frischer Wind: Villacher Maturanten organisieren Schüler-Events

Ein junges Trio aus Maturanten der HTL Villach hat es sich zur Aufgabe gemacht, gerade junge Menschen wieder mehr aus der digitalen in die echte Welt zu holen. Dafür werden Schüler-Events organisiert.

„Da es in Villach kaum noch Möglichkeiten für SchülerInnen und MaturantInnen gibt, gemeinsam feiern zu gehen, neue Leute kennenzulernen oder gemeinsam etwas zu unternehmen, haben wir uns entschlossen, es selbst in die Hand zu nehmen“, heißt es von den drei Schülern der HTL Villach. Gesagt, getan – so wurde „Seven Events“ gegründet.

„Raus aus der digitalen Welt – rein ins wahre Leben“

Wie die junge Truppe gegenüber 5 Minuten informiert, schafft sie mit ihrem Projekt einzigartige Abende, die speziell auf Villachs Maturanten und Schüler zugeschnitten sind und das natürlich mit viel Abwechslung und guter Stimmung. Doch hinter der Idee steckt auch eine Vision und diese entstand aus der Zeit während der Pandemie, die vor allem für die Jugend nicht einfach zu bewältigen war. „Mit dem Event wollen wir bewirken, dass SchülerInnen ihre Treffen aus der digitalen Welt in die Realität verschieben und persönliche Interaktionen gefördert werden“, erzählen sie.

Erstes Event sorgte für Begeisterung

Und wie ist der Name „Seven Event“ entstanden? Die Schüler berichten, dass er sich von „Senior“, wie die Highschool-Absolventen in Amerika genannt werden, ableitet und soll somit gezielt Maturanten ansprechen. Auch gab es bereits ein erstes Event, welches für Begeisterung sorgte. „Mit Unterstützung eines DJs und der Waschers Bar ist es uns gelungen, eine gute Atmosphäre zu schaffen und das Vernetzen untereinander zu fördern“, erzählen sie weiter. Tickets wurden schulintern und an der Abendkassa verkauft. Ab sofort kann man auch auf der Website online Tickets für die kommenden Events kaufen und weitere Informationen zu den Veranstaltungen finden sich auch auf Instagram.

©Seven Events Ein junges Schülerteam der HTL Villach organisiert aktuell Events für Maturanten.

Gute Stimmung und offene, entspannte Atmosphäre

Im Mittelpunkt der Events steht stets das gemeinsame Feiern mit gleichaltrigen Schülern aus verschiedenen Schulen, sowie die Möglichkeit sich zu vernetzen und „einfach eine gute Zeit haben“, betont das Team. Die Locations wechseln sich in Villach stets ab. „Wir finanzieren die Events ausschließlich aus den Erlösen der Ticketverkäufe“, so die Maturanten weiter. Und wie sieht es mit langfristigen Plänen aus? Derzeit lege man viel Wert auf Flexibilität, „so können wir allen TeilnehmerInnen abwechslungsreiche Events an unterschiedlichen Locations bieten.“ Perspektivisch erweitern wir über reine Feier/ Party- Events hinaus“, außerdem wird an einer sauberen Übergabe an den nächsten Jahrgang gearbeitet, diese könne jedoch zum aktuellen Zeitpunkt nicht garantiert werden, informiert das junge Trio abschließend im Gespräch mit 5 Minuten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.10.2025 um 20:15 Uhr aktualisiert