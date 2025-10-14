Unfall in Klagenfurt: Biker (65) kracht in Auto-Heck und stürzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag in der Rosentaler Straße in Klagenfurt. Ein 65-jähriger Motorradlenker prallte gegen das Heck eines Autos. Die Polizei sowie der Rettungsdienst wurden alarmiert.

Ein aus der Haltestelle fahrender Bus wurde dem Motorradlenker zum Verhängnis. Denn aufgrund dessen musste der vor ihm fahrende 35-jährige Autofahrer abbremsen. Der Biker prallte in der Folge gegen das Heck des Wagens. „Durch die Kollision kam der Motorradfahrer zu Sturz und zog sich Verletzungen zu“, heißt es vonseiten der Beamten der Verkehrsinspektion Klagenfurt. Er wurde vor Ort vom Notarzt erstversorgt und anschließend mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt gebracht.