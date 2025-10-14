Infineon schenkt 110 Kindern Rucksäcke voller Schulmaterial

Infineon Austria unterstützt seit sechs Jahren vier Caritas Lerncafés in Kärnten und der Steiermark. Erst kürzlich übergab Finanzvorstand Jörg Eisenschmied Rucksäcken voller Schulutensilien. Zudem lud er die Kinder aus den Caritas Lerncafés zu einer spannenden Entdeckungsreise in die Welt der Mikrochips ein. „Gemeinsam schaffen wir Möglichkeiten, um Potenziale zu entfalten und positive Veränderungen anzustoßen“, betont Eisenschmied und Infineon-Vorstandsvorsitzende Sabine Herlitschka ergänzt: „Wir wollen den Kindern nicht nur Schulmaterialien bereitstellen, sondern ihnen Türen zu Neuem öffnen, sie ermutigen, Wissen zu erarbeiten und ihrer Neugier zu folgen.“ In Graz und Mürzzuschlag wurden die gefüllten Rucksäcke von Stefan Rohringer, dem Leiter der Entwicklungszentren von Infineon Austria, übergeben. Dabei hob er die Bedeutung der Kooperation mit den Caritas Lerncafés hervor: „Es ist für mich immer wieder eine Freude, die strahlenden Gesichter der Kinder zu sehen.“

Infineon unterstützt Kinder der Caritas Lerncafés

Dankbar zeigte sich Kärntens Caritas-Direktor Ernst Sandriesser: „Ich danke Infineon Austria für die langjährige Partnerschaft, das Vertrauen und die so wertvolle Unterstützung – sowohl finanziell als auch durch Infineon-Mitarbeitende, die sich freiwillig als Lernhelfer engagieren.“ Thomas Ferk, Vizedirektor Caritas aus der Steiermark, hält ebenfalls fest: „Caritas-Lerncafés sind mehr als Räume für Nachhilfe – in den Lerncafés wird Freude am Lernen vermittelt und soziale Kompetenzen gestärkt. Wir danken dem Sponsor Infineon für diese so wichtige Unterstützung.“ Betreut werden übrigens Schülern im Alter von sechs bis 15 Jahren. Sie erhalten dort kostenlose Nachmittagsbetreuung durch ausgebildete und freiwillige Lernhelfern.