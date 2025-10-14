Nach Vandalen-Akt: Villacher Feuerwehr-Spielplatz offiziell eröffnet

Das neue Feuerwehr-Spielgerät vor der Khevenhüllerschule in Villach war noch nicht einmal in Betrieb, als es Unbekannte in einem unsinnigen Vandalenakt heftig beschädigten. Nach der Reparatur wurde es jetzt offiziell freigegeben.

Noch als der Betonsockel im Sommer aushärten musste, kamen bisher unbekannte Täter auf die sinnlose Idee, das zum Spielen gedachte Feuerwehrauto schwer zu beschädigen. Mehr dazu unter: Herzstück des neuen Spielplatzes in Villach mutwillig zerstört. Die Suche nach den Vandalen blieb auch mit Fahndungsprämie leider erfolglos.

Nach Reparatur jetzt offiziell freigegeben

Nachdem neue Seitenteile von der zuständigen Abteilung Stadtgrün organisiert und montiert worden waren, konnte der Feuerwehrspielplatz nun offiziell seiner Bestimmung übergeben werden. Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) und Stadtrat Christian Pober (ÖVP) freuten sich mit den Kindern, dass das coole Spielgerät endlich zur Verfügung steht. „Trotzdem ist es sehr ärgerlich, dass die Zerstörer nach ihrer sinnlosen Aktion nicht den Mut hatten, sich zu stellen“, betonen die Referenten abschließend.