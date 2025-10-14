Millionen-Investition: Villacher Altbau weicht neuem Touristen-Hotspot

Rund fünf Millionen Euro will der Wiener Altbausanierer August de Roode in den kommenden Jahren in ein Gebäude am Freihausplatz in Villach investieren. Entstehen soll ein Beherbergungsbetrieb. Auch ein Café ist angedacht.

In den letzten Jahren steckte der Wiener Altbausanierer August de Roode mehrere Millionen Euro in den Erwerb von Immobilien in der Villacher Innenstadt. Dazu zählt auch das ehemalige Gebäude der Kärntner Landesversicherung am Freihausplatz. Dort werden in den kommenden Jahren sowohl ein Beherbergungs- als auch ein Gastronomiebetrieb entstehen, wie er im Gespräch mit 5 Minuten verrät.

Apartments für Touristen geplant

„Es handelt sich um eine touristische Vermietung, das Café dient gleichzeitig auch als Empfang, wo die Schlüsselübergabe stattfinden wird“, weiß auch der zuständige Architekt Ludwig Lengger. Das Unterkunftsunternehmen „Easyflat“ wird dort seine Zelte aufschlagen. Dieses betreibt bereits 13 Apartments in unterschiedlichen Größen am Villacher Hauptplatz. Nun sollen weitere am Freihausplatz folgen. Das wird aber noch ein Weilchen dauern.

Spatenstich frühestens 2026

Immerhin muss der Altbau erst durch „einen modern interpretierten Neubau“ ersetzt werden, wie es auf der Webseite des Immobilienunternehmens heißt. Laut de Roode wird der Altbau am Freihausplatz vollständig abgerissen. An seine Stelle rückt „eine eng mit der Stadt und dem Architekturbeirat abgestimmte Architektur“ für die sich Architekt Ludwig Lengger von der ZT GmbH verantwortlich zeigt. Der Spatenstich dürfte frühestens im Jahr 2026 erfolgen. Investiert werden rund fünf Millionen Euro.

©zVg. / Architekt Ludwig Lengger ZT GmbH So wird der Neubau am Freihausplatz in Villach aussehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.10.2025 um 15:37 Uhr aktualisiert