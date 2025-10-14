Unfall in Villach: E-Scooter-Fahrer von Auto erfasst

Heute Nachmittag hat es in Villach im Bereich des Karawankenwegs gekracht. Ein E-Scooter-Fahrer und ein Auto kollidierten.

Nach einem Unfall mit einem Auto wurde am heutigen Dienstagnachmittag ein E-Scooter-Fahrer ins LKH Villach gebracht.

Ein 5-Minuten-Leser wandte sich an die Redaktion, da er die Einsatzkräfte sah, sowie auch einen kaputten E-Scooter, der am Boden lag. Wie Oberstleutnant Stephan Brozek vom Stadtpolizeikommando Villach auf Nachfrage von 5 Minuten informiert, ereignete sich der Unfall am heutigen Dienstag, dem 14. Oktober 2025, auf der Radfahrerüberfahrt.

Verletzt ins Krankenhaus gebracht

Der E-Scooter-Fahrer wurde von einem Auto verfasst und dabei verletzt. Er wurde mit der Rettung ins LKH Villach verbracht. Bei beiden Lenkern wurden Alkotests durchgeführt, welche negativ verliefen, so Brozek abschließend.

