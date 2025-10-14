Skip to content
/ ©Leser
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz in Villach.
Die Hauptfeuerwache Villach wurde kürzlich aufgrund eines Wasserschadens alarmiert.
Villach
14/10/2025
Feuerwehreinsatz

Villacher Florianis in der Innenstadt: Das ist der Grund

Kurz vor 18 Uhr wurde die Hauptfeuerwache Villach am heutigen Dienstag in die Innenstadt beordert. Doch was ist der Grund? Wir haben nachgefragt.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(54 Wörter)

Wie Alexander Scharf von der Hauptfeuerwache Villach auf Nachfrage von 5 Minuten informiert, kam es zu einem größeren Wasserschaden in einem Mehrparteienhaus. “Die Hauptfeuerwache Villach ist gerade mit mehreren Fahrzeugen und Kräften im Einsatz und arbeitet an der Behebung”, heißt es gegen 19 Uhr.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz in Villach.
©Leser |
Die Hauptfeuerwache Villach wurde heute in die Innenstadt alarmiert.
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz in Villach.
©Leser |
Der Grund: Ein Wasserschaden in einem Mehrparteienhaus.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.10.2025 um 19:14 Uhr aktualisiert
