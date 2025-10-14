/ ©Leser
Villacher Florianis in der Innenstadt: Das ist der Grund
Kurz vor 18 Uhr wurde die Hauptfeuerwache Villach am heutigen Dienstag in die Innenstadt beordert. Doch was ist der Grund? Wir haben nachgefragt.
Wie Alexander Scharf von der Hauptfeuerwache Villach auf Nachfrage von 5 Minuten informiert, kam es zu einem größeren Wasserschaden in einem Mehrparteienhaus. “Die Hauptfeuerwache Villach ist gerade mit mehreren Fahrzeugen und Kräften im Einsatz und arbeitet an der Behebung”, heißt es gegen 19 Uhr.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.10.2025 um 19:14 Uhr aktualisiert
