Drogen, Falschgeld, kein Schein – Polizei nimmt Mann bei Kontrolle fest

Bei einer Verkehrskontrolle ist ein 33-jähriger Italiener festgenommen worden. Der Mann hatte keinen Führerschein, stand unter Drogeneinfluss und trug Kokain sowie Falschgeld bei sich.

Am 13. Oktober 2025, gegen 21 Uhr, führten Beamte der Autobahninspektion Villach auf Höhe Arnoldstein eine routinemäßige Verkehrskontrolle bei einem aus Italien kommenden PKW durch. Dabei stellte sich heraus, dass der 33-jährige italienische Lenker über keine gültige Lenkberechtigung verfügte.

Unter Drogeneinfluss

Aufgrund offensichtlicher Symptome wurde dieser einem Suchtgiftschnelltest unterzogen, welcher positiv ausfiel. Im Zuge einer Nachschau kamen zudem mehrere Gramm Kokain sowie gefälschte Euro-Banknoten im fünfstelligen Gesamtnominalwert zum Vorschein, die der Lenker am Körper bei sich trug.

Lenker festgenommen

Der Lenker wurde festgenommen. Bei der Einvernahme am darauffolgenden Tag zeigte er sich nicht geständig. Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde dieser in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.