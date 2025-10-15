Pflegekraft bestiehlt Villacher Seniorin: Polizei entdeckt Diebesgut

Bargeld, Münzen und Parfum: Eine rumänische Pflegekraft bestahl am Dienstag eine 74-jährige Frau aus Villach. Die Polizei kam ihr auf die Schliche.

Die 27-jährige Pflegekraft betreute eigentlich die 44-jährige querschnittgelähmte Tochter der Frau. Dabei erlangte sie widerrechtlich den Haustürschlüssel der 74-jährigen Mutter und verschaffte sich so Zutritt zu deren Einfamilienhaus. In der Folge entwendete sie dort Bargeld in vierstelliger Höhe, mehrere wertvolle Münzen sowie diverse Parfums. Die Beute versteckte sie in der Wohnung der Tochter.

Polizei kam der mutmaßlichen Diebin auf die Schliche

Als die Pensionistin den Diebstahl bemerkte, verständigte sie die Polizei. „Im Zuge intensiver Ermittlungen konnte die Pflegekraft als Tatverdächtige ausgeforscht werden“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Landskron. Die gestohlenen Gegenstände wurden sichergestellt. Mithilfe eines Spürhundes wurde auch das restliche Diebesgut lokalisiert, denn: Das Bargeld trug die Tatverdächtige am Körper.

Pflegekraft droht Abschiebung

Nach erfolgter Einvernahme ordnete die Staatsanwaltschaft eine Anzeige auf freiem Fuß an. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl verhängte Schubhaft und ein Aufenthaltsverbot gegen die Pflegekraft. „Sie wird abgeschoben“, so die Polizei abschließend.