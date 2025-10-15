Job-Speed-Dating in Villach: Tourismus sucht dringend Personal

Rund 30 Unternehmen nutzten bei der Kärntner Tourismus-Jobbörse in Villach wieder die Gelegenheit, um potenzielle Mitarbeiter kennenzulernen. Bereits vor Ort konnten erste Stellen besetzt werden.

Im Speed-Dating-Format führten die Betriebe im Villacher Parkhotel Gespräche mit potenziellen Mitarbeitern und verschafften sich so einen schnellen, persönlichen Eindruck. Tourismus-Spartenobmann Josef Petritsch zeigte sich zufrieden: „Gerade in Zeiten, in denen die Personalsuche zu den größten Herausforderungen gehört, bringt die Tourismusbörse Betriebe und Bewerber unkompliziert zusammen.“ Neben den klassischen Bewerbungsgesprächen ging es auch darum, die Vielfalt der Betriebe kennenzulernen und die Chancen im Kärntner Tourismus aufzuzeigen.

541 offene Stellen im Tourismus

Rund 300 Interessierte nutzten die Gelegenheit. Stefan Sternad, Obmann der Fachgruppe Gastronomie, unterstrich dies die Bedeutung der Veranstaltung: „Die Jobbörse bietet die Möglichkeit, den Personalbedarf im Kärntner Tourismus kurzfristig, aber nachhaltig zu decken. Gerade für die bevorstehende Wintersaison ist das ein entscheidender Impuls.“ Wie angespannt die Lage am Arbeitsmarkt ist, verdeutlichen aktuelle Daten: Demnach stehen derzeit 541 offene Stellen im Tourismus 2.025 Arbeitssuchenden gegenüber.

©zVg. / WKK Am Foto: AMS-Landesgeschäftsführer Peter Wedenig, Fachgruppenobmann Stefan Sternad und Carmen Durchschlag, Leiterin des Service für Unternehmen im AMS Kärnten (v.l.)

Interesse auch über Kärnten hinaus

Die überregionale Jobvermittlung gewinnt zunehmend an Bedeutung. Neben Bewerber:innen aus Kärnten waren diesmal erneut etwa 30 Interessierte aus Wien anwesend. Bei der Tourismusjobbörse im Frühjahr konnte mehr als einem Drittel der Interessierten aus anderen Bundesländern eine Stelle im Kärntner Tourismus vermittelt werden. Viele Betriebe nutzen die Gelegenheit nämlich nicht nur, um kurzfristig Personal für die Wintersaison zu gewinnen, sondern auch, um längerfristige Perspektiven aufzuzeigen – von Aufstiegsmöglichkeiten über Lehrstellen bis hin zu Ganzjahresarbeitsplätzen. AMS-Landesgeschäftsführer Peter Wedenig zeigt die Vorteile auf: „Für Betriebe bieten Jobbörsen die Chance, in kurzer Zeit einer großen Menge möglicher neuer Mitarbeiter zu begegnen. Durch den persönlichen, direkten Kontakt und Austausch können in Folge immer wieder auch Personen überzeugen und beruflich neu durchstarten, die sonst nicht zum Zug gekommen wären.“