Karawankentunnel-Röhre bald offen: Nächste Sanierung folgt

Der Vollausbau des Karawankentunnels läuft auf Hochtouren. Der Neubau der zweiten Tunnelröhre auf der A 11 steht kurz vor der Fertigstellung. Nun wurde auch die Generalsanierung der alten Tunnelröhre vergeben.

Die Generalsanierung der alten Tunnelröhre wird unmittelbar nach der Verkehrsfreigabe der Neuen im März 2026 starten. Die Bietergemeinschaft aus Östu-Stettin, VOGL.PLUS und HABAU erhielt den Zuschlag für das Millionen-Projekt. Erneuert werden dabei unter anderem die Beton-Innenschale, die Fahrbahn, die Tunnelbeschichtung, die Zwischendecke, die Löschwasserleitungen sowie das gesamte Nordportal. Zum Projekt gehört außerdem die Sanierung der 600 Meter langen Zulaufstrecke – samt Brücken, der Fahrbahn, den Ankerwänden und dem Steinschlagschutz.

Knapp 125 Millionen Euro werden investiert

Der Auftrag wurde von der ASFINAG für den österreichischen Teil des Tunnels vergeben. Der slowenische Teil wurde vom slowenischen Betreiber DARS ausgeschrieben. Gemeinsam vergeben wurde bereits die gesamte sicherheitstechnische Ausstattung des Tunnels. Die Generalsanierung soll mit Frühjahr 2029 abgeschlossen sein. Bis dahin wird die neu errichtete Tunnelröhre im Gegenverkehr betrieben.

