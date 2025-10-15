Mehr Grün im Stadtgebiet: Villach pflanzt 250 neue Bäume

"Eine noch grünere Innenstadt ist uns ein Herzensanliegen", betont Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. Deshalb werden 250 neue Bäume in den kommenden Wochen von der Abteilung Stadtgrün in der Villacher Innenstadt gepflanzt.

Zu mehr als hundert Alleebäumen entlang verschiedener Straßen kommen 25 Obstbäume, 40 Bäume auf den Friedhöfen und 21 Schattenspender bei Kinderspielplätzen. Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) dazu: „Im Rahmen des Entsiegelungsprojektes auf dem Bahnhofsplatz haben wir heute bereits fünf neue Bäume gepflanzt, damit ist auch die Grüne Achse durch die Innenstadt wieder ein gutes Stück länger geworden.“ Sie sucht auch für diese – etwas kleineren – Schattenspender weitere Baumpaten.

Grüne Achse wächst weiter

Zu den 250 neuen Bäumen der aktuellen Pflanzinitiative gehören auch eine Amber-Allee in der Seeblickstraße, eine Eichenallee in der Siemensstraße und eine Nussbaumalle in der Millstätter Straße. „Wir wählen die Arten je nach Standort sehr sorgfältig aus, sie müssen sich den veränderten klimatischen Rahmenbedingungen gut anpassen können“, erklären Baumspezialist Alexander Stelzhammer und Stadtgrün-Abteilungsleiter Wolfgang Faller abschließend.