Mit Farbe zu mehr Sicherheit und Freude im Schulalltag

Der Elternverein der Volksschule St. Leonhard bei Siebenbrünn gestaltete gemeinsam mit den Schülern den Bereich rund um die Schule neu – unter dem Motto „Unser Schulweg lebt: Bunt, sicher, gemeinsam“.

Ziel des Projekts war es, den Schulweg und den Pausenhof bunter, sicherer und lebendiger zu machen – und gleichzeitig das Bewusstsein für Verkehrssicherheit zu stärken. So wurde der gesamte Schulhof mit Pausenspielen für die Kinder bemalt – von Hüpfspielen, Linien zum Folgen bis hin zu kreativen Spielfeldern. Auch die Straße vor der Schule erhielt farbenfrohe Markierungen mit wichtigen Hinweisen wie „30 km/h“, „Langsam fahren“ und „Achtung Kinder“, um Autofahrer auf die besondere Situation vor der Schule aufmerksam zu

machen.

©Kathi Augustin Die Kinder hatten ganz viel Spaß. ©Kathi Augustin ©Kathi Augustin

„Labyrinth des Lebens“

Ein schönes Element wurde am Zufahrtsweg zur Aufbahrungshalle von den Lehrerinnen aufgezeichnet: das „Labyrinth des Lebens“, inspiriert vom berühmten Labyrinth der Kathedrale von Chartres, das als Zeichen für den Lebensweg des Menschen steht und das Gesamtbild harmonisch ergänzt. Abgerundet wurde das Projekt durch positive Affirmationen wie „Ich bin mutig“, „Ich bin freundlich“ und „Ich bin wichtig“, die den Kindern täglich Mut, Selbstvertrauen und Freude schenken sollen.

Farbenfrohes Gesamtwerk

Bunte Blumenmotive verbinden alle Bereiche zu einem lebendigen, farbenfrohen Gesamtwerk „Dieses Projekt steht für Gemeinschaft, Zusammenhalt und Sicherheit in der Schule“, betont Kathi Augustin vom Elternverein. „Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit den Kindern etwas Bleibendes geschaffen zu haben – ein sichtbares Zeichen dafür, was möglich ist, wenn Engagement, Kreativität und Teamgeist zusammenkommen.“

Ein Dank an alle Beteiligten

Ein herzliches Dankeschön gilt der Gemeinde Arnoldstein für die Bereitstellung der Farben und Materialien und den 30er-Schablonen sowie der Hilfe mit der Kehrmaschine und dem Farbenzentrum Haberl in Villach für weitere Farben. Ebenso ein herzliches Dankeschön auch an das Lehrerinnen-Team für die wertvolle Mithilfe. Das Projekt soll auch Vorbild für andere Schulen sein und zeigen, wie kreativ und nachhaltig engagierte Eltern den Schulweg und Schulraum gemeinsam mit Kindern und der Schule gestalten können.