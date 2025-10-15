Naturschützer besorgt: Rückstaubecken könnte Maibacherl austrocknen

Am Mittwoch um 13 Uhr war auch die Schicksalsstunde rund um das Gebiet des bekannten Warmbader Maibacherls. Unter Aufsicht von zahlreichen Demonstranten startete die Bauverhandlung rund um den Bau von zwei Rückstaubecken.

Gleich vorweg: Das Maibacherl selber bleibt unberührt. „Aber was bringt uns das, wenn dann kein Wasser mehr dort fließen wird“, vermutet einer der Protestierenden, Egon P. Durch den geplanten Bau eines Rückstaubeckens nahe der ehemaligen Schießstätte auf der Napoleonswiese, befürchten die Naturschützer, dass sich der Quellenlauf verändern könnte– das beliebte Badeplatzerl unterhalb drohe auszutrocknen. Beim Hungerbach soll gar eine Betonwand errichtet werden. Hier vermuten die Naturschützer, dass dann auch eine Straße in Richtung dem ebenfalls geschützten Sabbath führen könnte, wo in der Folge Wohnungen errichtet werden könnten.

Gefahr für die Fauna im Bach

Unter den Protestierenden befand sich auch Helga Happ. Sie warnte davor, Schutzbauten zu errichten, denn das „wäre das Ende von der Fauna im Bach, in dem sich seltene Fische tummeln“. Notwendig wurde alles, weil sich die Behörde verpflichtet fühlt, das Natura 2000 Gebiet vor einem 100-jährigen Hochwasser zu schützen.

©5 Minuten Helga Happ warnt vor den Folgen für die Fauna.

Entscheidung soll zeitnah fallen

Am Mittwoch begab sich eine Baukommission zu den geplanten Plätzen beim Hungerbach und auf die Napoleonswiese. Immer wieder gab es bei Hochwasser auch eine Überschwemmung in den Warmbader Hotelbetrieben. Wie heikel der Quellfluß in dem Gebiet aber ist, zeigte als vor Jahren der Bau einer Unterführung nahe der ehemaligen Volksbankfiliale geplant war. Ein Geologe riet damals dringend davor ab, denn eine Störung der Quellströme könnte schlimme Folgen für das Gebiet ergeben. Daher musste statt einer Unterführung im Süden eine Überführung über die Bahn gebaut werden. Das Gutachten wurde übrigens damals von den Warmbader Betrieben in Auftrag gegeben. Eine Entscheidung über den Bau der beiden Becken sollte zeitnah passieren, wurde am Mittwoch verkündet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.10.2025 um 15:41 Uhr aktualisiert