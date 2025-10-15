Neue Direktorin bringt frischen Wind in die Mittelschule Arnoldstein

Mit 1. Oktober 2025 trat Direktor Walter Millechner nach vielen Jahren engagierter Leitung der Mittelschule Arnoldstein seinen wohlverdienten Ruhestand an. Seine Nachfolge übernahm Irmgard Wohlmuther.

Mit 1. Oktober 2025 hat Direktor Walter Millechner seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten. Nach vielen Jahren engagierter Leitung der Mittelschule hinterlässt er eine Schule, die von seinem Einsatz und seiner Expertise geprägt wurde. Mit Oktober übernahm Irmgard Wohlmuther die Leitung der Mittelschule Arnoldstein.

´Neue Direktorin stammt aus Lungau

Die gebürtige Lungauerin lebt seit über zwei Jahrzehnten in Kärnten und ist als Riegersdorferin vielen Gemeindebürgern bestens vertraut. Direktorin Wohlmuther blickt auf 18 Jahre engagierte Lehrtätigkeit zurück. Seit 2009 unterrichtet sie an der Mittelschule Arnoldstein, wo sie sich als motivierte Pädagogin und verlässliche Klassenvorständin einen Namen gemacht hat. Zahlreiche Kinder und Jugendliche wurden von ihr mit Einfühlungsvermögen und Kompetenz begleitet.

Schüler- und Bildungsberaterin

Darüber hinaus prägte sie das schulische Leben in vielfältiger Weise, unter anderem als Schüler- und Bildungsberaterin oder als IT-Kustodin, darin bewies sie bereits organisatorisches Geschick und pädagogische Weitsicht. Seit 2019 unterstützte sie Direktor Walter Millechner als stellvertretende Schulleiterin und sammelte dabei wertvolle Führungserfahrung.

©Mittelschule Arnoldstein Das Kollegium an der Mittelschule Arnoldstein

„Schule soll ein Ort der Wertschätzung sein“

Als dreifache Mutter bringt Direktorin Wohlmuther auch ein tiefes Verständnis für die

Herausforderungen und Chancen mit, die junge Menschen und ihre Familien im schulischen Alltag begleiten. Ihre Motivation, die Leitung der Schule zu übernehmen, gründet auf dem Wunsch, die Schule zu einem Ort der Wertschätzung und individuellen Entfaltung zu machen. Jeder Schüler und jede Schülerin soll persönliche Stärken entdecken und weiterentwickeln können – in einem Umfeld, das fördert, fordert und inspiriert.

Ein besonderes Anliegen: Stärkere Verankerung der Schule in der Region

Ein besonderes Anliegen der neuen Schuldirektorin ist die stärkere Verankerung der Schule in der Region. Sie möchte gezielt lokale Betriebe und Institutionen in schulische Projekte und den Unterricht einbeziehen, um den Schülern praxisnahe Einblicke in die Arbeitswelt ihrer Heimat zu ermöglichen und das Bewusstsein für regionale Wirtschaft und Gemeinschaft stärken. Ebenso wichtig ist ihr ein inklusives und unterstützendes Schulklima, in dem sich alle wohlfühlen und gemeinsam wachsen können. „Bildung ist für mich ein gemeinsamer Weg, den wir mit Offenheit, Vertrauen und Begeisterung gehen“, so die neue Leiterin an ihrem ersten Tag im Amt.

