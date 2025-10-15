In 30 Tagen ist es so weit: Villach feiert Advent-Auftakt

Stimmungsvolle Beleuchtung, Feuerschalen und liebevoll dekorierte Hütten: In genau 30 Tagen öffnet der Villacher Advent wieder seine Pforten in der Innenstadt. Die feierliche Eröffnung erfolgt um 18 Uhr.

Auch dieses Jahr verwandelt sich die Altstadt von Villach in eine zauberhafte Weihnachtslandschaft.

Der Kirchturm der Stadtpfarrkirche erstrahlt, Kinderlachen ertönt vom Eislaufplatz und Weihrauch- sowie Glühweinduft zieht durch die Luft: Für viele ist ein Besuch am Villacher Advent ein absolutes Muss. Darum solltet ihr euch schon mal den 14. November rot im Kalender markieren. Denn an diesem Freitag, ab 18 Uhr, findet die feierliche Eröffnung des beliebten Christkindlmarkts statt.

Adventsfreude pur

Auch heuer können sich Besucher wieder über kunstvolle Weihnachtsdekoration, traditionelle Krippenfiguren, bunte Wollmützen sowie ein breites kulinarisches Sortiment freuen. Ein besonderes Highlight ist nicht nur der Kunstadvent am Nikolaiplatz, sondern auch der Krampuslauf. Dieser findet heuer am 28. November 2025 statt. Auf die kleinen Besucher wartet zudem wieder ein Kinderzug sowie ein Karussell und eine Pony-Station. Das weitere Rahmenprogramm wird in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Wir halten euch diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden.