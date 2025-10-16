Villach im Krimifieber: Österreichischer Krimipreis 2025 wurde verliehen

Der Tourismusverband Villach sorgt für den perfekten Rahmen und präsentiert die Stadt Villach als lebendigen Kultur- und Literaturstandort. Sobald die Tage kürzer werden und düstere Abende zum Gruseln und Ermitteln einladen, hält das Krimifest Kärnten Einzug in Villach.

Verleihung im Bambergsaal

Top Autoren der Kriminal- und Thriller-Literatur streifen mit ihren neuesten Werken durch Locations vom Ossiacher See über den Faaker See bis hin nach Villach und begeistern jährlich tausende von Zuhörer bei literarisch-kulinarischen Abenden. So durfte man sich heuer beispielsweise über Martina Parkers Besuch im Landgasthaus Wiegele freuen, Andreas Gruber begeisterte mit einer Lesung im Naturel Hoteldorf Schönleitn in Oberaichwald am Faaker See und Volker Klüpfel lud sein Publikum in die Carinthische Musikakademie im Stift Ossiach zum Krimiabend. Den krönenden Abschluss des Krimifests bildete die Verleihung des Österreichischen Krimipreises 2025 im Bambergsaal des ehemaligen Parkhotels in Villach.

Seit 20 Jahren auf Mörderjagd: Neuhaus ermittelt auf Erfolgskurs

„Nele Neuhaus zeigt Haltung. Sie zeigt Würde“, so Bernhard Aichner, Initiator und Kurator des Krimifests sowie österreichischer Bestseller-Autor bei seiner Laudatio auf die Preisträgerin. „Ich bin ein Fanboy.“ Nele Neuhaus Weg zu einer der erfolgreichsten Krimiautorinnen im deutschsprachigen Raum war gewiss kein leichter: Ihre ersten Thriller erschienen als Eigendruck, trotz vieler Hürden verlor die Autorin jedoch nie die Zuversicht. „Schon mein Leben lang wollte ich Schriftstellerin werden“, erzählt Nele Neuhaus den rund 200 Besuchern bei der Krimipreisverleihung im Bambergsaal. „Man hat nicht an mich geglaubt, also habe ich das selbst übernommen und nicht aufgegeben. Die Verleihung dieses Preises macht mich sehr demütig“, so Neuhaus weiter. An ihre Zweifler richtet sie eine klare Nachricht: „Schade, dass ihr mich gerade nicht sehen könnt.“

©Tourismusverband Villach GmbH, Karin Wernig | Kürzlich wurde der Österreichische Krimipreis 2025 an Nele Neuhaus verliehen. ©Tourismusverband Villach GmbH, Karin Wernig | Am Foto: Benjamin Cors ©Tourismusverband Villach GmbH, Karin Wernig | Am Foto: Andreas Gruber im Parkhotel Villach ©Tourismusverband Villach GmbH, Karin Wernig | Am Foto: Andreas Gruber ©Tourismusverband Villach GmbH, Karin Wernig | Am Foto: Martina Parker ©Tourismusverband Villach GmbH, Karin Wernig | Am Foto: Volker Klüpfel ©Tourismusverband Villach GmbH, Karin Wernig | Am Foto: Herbert Dutzler ©Tourismusverband Villach GmbH, Karin Wernig | Am Foto: Lenz Koppelstätter ©Tourismusverband Villach GmbH, Karin Wernig | Am Foto: Ingrid Walther ©Tourismusverband Villach GmbH, Karin Wernig | Am Foto: Tibor Rode

Ermittlerduo brachte Durchbruch

Über 100 Krimiexperten, Buchhändler und Journalisten haben abgestimmt und den Preis an eine Schriftstellerin verliehen, deren Romane literarisch und inhaltlich überzeugen und die gesellschaftliche Relevanz des Genres unterstreichen. Das Ermittlerduo Pia Kirchhoff und Oliver von Bodenstein ermöglichte der Autorin den Durchbruch. Ihre Bücher erscheinen in über 30 Ländern, die Fernsehfilme der Taunus-Krimis erreichen ein Millionenpublikum. Mit „Monster“, Nele Neuhaus neuestem Werk, aus dem sie auch vorlas, ist bereits der 11. Band der Serie erschienen. Nele Neuhaus zeichnen nicht nur ihre spannenden Kriminalgeschichten und authentischen Figuren, sondern vor allem die Verknüpfung von Kriminalfällen mit gesellschaftlich relevanten Themen wie Umwelt, Migration oder soziale Unterschiede aus. Ihre Bücher werden millionenfach verkauft.

Mörderisch-gute Veranstaltungsreihe

„Bereits zum fünften Mal veranstalten wir das Krimifest Kärnten in Kooperation mit unseren Partnern der Region Wörthersee-Rosental in und rund um Villach“, weiß Michael Spanring-Sternig, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Villach. „Es ist uns gelungen, rund 1.100 Besucherinnen für zehn Lesungen an verschiedensten Locations für die Faszination des Kriminalromans zu begeistern.“ Was das Veranstaltungsformat so erfolgreich macht, ist die Kombination aus Kulinarik, ungewöhnlichen Austragungsorten und das Aufgebot an Top Autorinnen der Szene. „Zudem ist noch jeder mit einem signierten Exemplar seines Lieblingskrimis nach Hause gegangen“, schmunzelt Spanring-Sternig.

„Herzstück literarischer Highlights in Kärnten“

„In den letzten Jahren beehrten Krimigrößen wie Rita Falk, Sebastian Fitzek, Thomas Raab oder Charlotte Link das Krimifest Kärnten, das sich inzwischen als beliebtestes Herbstprogramm etabliert hat“, freut sich Gerhard Stroitz, vorsitzender Obmann des Tourismusverbandes Villach. Auch Bürgermeister Günther Albel zeigt sich erfreut: „Mit der Verleihung des Österreichischen Krimipreises 2025 in Villach wird die Stadt nicht nur zur Hochburg für Krimiliebhaber*innen sondern auch zum Herzstück literarischer Highlights in Kärnten und kombiniert so Spannung, Kultur und Regionalität zu einem einzigartigen Erlebnis.“