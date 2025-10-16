Pack-Derby steht vor der Tür: „Adler“ auf Torejagd gegen 99ers

Nach zuletzt zwei Siegen in Folgen und einer fünftägigen Verschnaufpause treffen die

Blau-Weißen am morgigen Freitag auf die Moser Medical Graz99ers. Aus dem „Pack-Derby“ wollen die „Adler“ drei Punkte mitnehmen, um sich in der Tabelle weiterhin an zweiter Stelle zu behaupten.

Aktuell zweiter Tabellenplatz für die „Adler“

Der EC iDM Wärmepumpen VSV präsentiert sich nach zehn absolvierten Runden in ausgezeichneter Form und rangiert aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Blau-Weißen haben bisher 19 Punkte gesammelt, die sich aus sechs Siegen, drei Niederlagen und einer Overtime-Niederlage zusammensetzen. Mit 37 erzielten Treffern und 30 Gegentoren weist die Mannschaft von Head Coach Tray Tuomie ein positives Torverhältnis von plus 7 auf. Besonders beeindruckend: Der VSV gewann fünf seiner letzten sechs Spiele und musste sich lediglich gegen Fehervar AV19 mit 2:4 geschlagen geben.

99ers derzeit auf Platz fünf

Der kommende Gegner, die Moser Medical Graz99ers, liegt derzeit auf Rang fünf der Tabelle. Die Steirer haben bislang neun Spiele absolviert und dabei 17 Punkte geholt – nach vier Siegen, einer Niederlage, einem Sieg nach Verlängerung sowie drei Overtime-Niederlagen. Mit 32 erzielten Toren und nur 23 Gegentreffern verfügen die 99ers über ein starkes Torverhältnis von plus 9, zeigen sich jedoch zuletzt etwas unbeständig: Aus den letzten fünf Spielen gingen lediglich zwei Siege hervor, nämlich gegen die Vienna Capitals und die Pioneers Vorarlberg. Das direkte Duell spricht knapp für den VSV: Von den letzten zehn Aufeinandertreffen entschieden die Villacher sieben für sich, während Graz drei Siege verbuchte. Besonders interessant: Der VSV gewann auch die letzten drei Duelle, alle jedoch nur mit einem Tor Unterschied. Betrachtet man die letzten fünf Begegnungen, gingen drei Spiele an Villach und zwei an Graz.

Steirer mit nahezu vollständig erneuertem Kader

Die Graz 99ers treten in der aktuellen Saison mit einem nahezu vollständig erneuerten Kader an. Seit dem Einstieg von Mäzen Jerich in der vergangenen Saison konnten die Steirer namhafte Spieler verpflichten und ihr Team deutlich aufwerten. Trotz der vielen Veränderungen gibt es einige Konstanten im Kader, wie etwa: Kevin Roy, Marcus Vela, Lukas Haudum, Paul Hubert und der deutsche Verteidiger-Hüne Holzer bilden das Rückgrat der Mannschaft.

Mehrere Neuzugänge bei den Grazern

Hinzu stießen mehrere Akteure mit beeindruckender Vita: Ein wichtiger Neuzugang im Sturm ist Chris Collins. Der Kanadier spielte vier Jahre für die „Adler“ und erzielte in dieser Zeit exakt 70 Treffer. Ebenfalls neu ist Maxim Lagacé, der aus der schwedischen SHL zu den 99ers wechselte. Der Torhüter stand in den vergangenen zwei Jahren bei Färjestad zwischen den Pfosten und kann auf 20 NHL-Einsätze für Tampa Bay, Vegas und Pittsburgh zurückblicken. In der Defensive sorgt Nick Bailen für zusätzliche Qualität. Der 35-Jährige spielte unter anderem in Finnland, der DEL und der KHL und kam bereits in der vergangenen Saison teilweise für die Steirer zum Einsatz. Hinter der Bande stehen weiterhin Harry Lange, der als Spieler eine KAC-Vergangenheit hat, sowie Nate DiCasmirro, der 2009/10 selbst für den VSV auflief. Bei den Graz99ers stehen gleich mehrere Spieler mit Villacher Vergangenheit im Kade: Nicolas Wieser, der in Villach geboren wurde und den Großteil seiner Jugendausbildung bei den Adlern absolvierte, Nico Brunner, der ebenfalls aus der Villacher Nachwuchsschmiede stammt und rund zehn Jahre das Trikot des VSV trug, sowie der bereits zuvor erwähnte Stürmer Chris Collins, der vier Saisonen lang für die Blau-Weißen auflief.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.10.2025 um 13:50 Uhr aktualisiert