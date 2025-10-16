Breitbandausbau führt zu Verkehrsbeschränkungen in Villach

In Villach wird der Breitbandausbau vorangetrieben. Im Zuge der notwendigen Arbeiten kommt es an einigen Stellen zu Verkehrsbehinderungen.

In Villach wird wieder fleißig gewerkelt. „Wegen Grabungsarbeiten zum flächendeckenden Breitbandausbau entlang der Hausergasse, der Ludwig-Walter-Straße und entlang der Peraustraße kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen“, informiert die Stadt und appelliert an die Bevölkerung: „Bitte in diesen Bereichen aufmerksam unterwegs sein.“ Voraussichtlich sollen die Arbeiten bis 7. November andauern, auch Einbahnführungen sind möglich.

Diese Straßen sind betroffen: Arbeiten entlang der Hausergasse von der Nr. 15 bis zur Pestalozzistraße sowie

von der Nr. 15 bis zur Pestalozzistraße sowie entlang der Ludwig-Walter-Straße von der Hausergasse bis zur B 83 Kärntner Straße (Ossiacher Zeile) und

von der Hausergasse bis zur B 83 Kärntner Straße (Ossiacher Zeile) und entlang der Peraustraße von der Nr. 21 (Kreuzungsbereich mit der Hausergasse) bis zur B 83 Kärntner Straße (Ossiacher Zeile) .

