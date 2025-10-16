Kärntner Skirennläufer beendet Karriere – und startet ein neues Kapitel

Nach mehreren Verletzungen zieht Skirennläufer Christian Walder aus Fresach nun einen Schlussstrich und tut es somit seiner Frau Stephanie Venier gleich. Ruhige Zeiten kommen auf die beiden jedoch nicht zu.

2020 wurde Christian Walder im französischen Val d’Isere Dritter im Super-G-Weltcup, doch nun hängt der Fresacher seine Skier an den Nagel und beendet seine aktive Sportlerkarriere, wie er gegenüber der Kleinen Zeitung bekannt gab.

Waldner musste mit vielen Verletzungen kämpfen

Einer der Gründe für seinen Rückzug dürften wohl die zahlreichen Verletzungen gewesen sein, mit denen der 34-Jährige zu kämpfen hatte: Von Kreuzbandrissen über Schulterluxationen bis hin zu Bandscheibenvorfällen und Meniskusverletzungen war alles dabei. Gänzlich wird sich Waldner jedoch nicht vom Skibetrieb verabschieden: Er wird sportlicher Leiter Ski-Alpin-Leiter im Ski-Landesverband.

Keine Ruhepause für Waldner und Venier

Mit seiner Entscheidung folgt er seiner kürzlich angetrauten Ehefrau Stephanie Venier, Super-G-Weltmeisterin und Sportlerin des Jahres 2025, nach. Diese gab erst im August ebenfalls ihr Karriereende bekannt. Eine Ruhepause wird es für die beiden jedoch vorerst wohl nicht geben: Waldner und Venier werden demnächst zum ersten Mal Eltern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.10.2025 um 16:38 Uhr aktualisiert