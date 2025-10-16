Kraftwerk-Neustart in Arriach: „Man braucht sehr viele Genehmigungen“

Drei Jahre nach dem Jahrhundertunwetter in Arriach, bei dem zwei Anlagen völlig zerstört wurden, wurde heute feierliche Eröffnung des neuen Kraftwerks gefeiert. Wir haben mit Kelag-Vorstand Reinhard Draxler gesprochen.

Drei Jahre nach dem verheerenden Unwetter im Sommer 2022 ist das Kraftwerk Arriach im Bezirk Villach-Land wieder am Netz. Die Kelag und die Kärnten Netz investierten gemeinsam über zehn Millionen Euro in den Wiederaufbau der zerstörten Anlagen in der Klamm zwischen Äußerer Einöde und Afritz. Die Anlage liefert künftig 6,5 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr – genug für rund 1.800 Haushalte. Durch moderne Technik wurde die Effizienz um 15 Prozent gesteigert. Das neue Krafthaus, das im Herbst 2024 wiedereröffnet wurde, wurde acht Meter näher am Berg errichtet und mit einer massiven Stahlbeton-Stützmauer sowie einem verbreiterten Bachbett abgesichert. So soll es künftig besser vor Hochwasser geschützt sein.

©Kelag Das Kraftwerk Arriach wurde heute feierlich eröffnet.

Eröffnung am 16. Oktober

Am Mittwoch, den 16. Oktober, wurde das neue Kraftwerk feierlich eröffnet – im Beisein zahlreicher Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Einsatzorganisationen. 5 Minuten hat mit Kelag-Vorstand Reinhard Draxler über das neue Kraftwerk, die Bedeutung von erneuerbaren Energien und über bürokratische Hürden beim Wiederaufbau gesprochen.

Altbekannte Wasserkraft stößt auf weniger Gegenwind

Im Gegensatz zu Windrädern stehen Wasserkraftwerke nicht so stark in der Kritik. Das liegt laut Draxler daran, dass die Technik dahinter den Leuten vertraut ist. Wenn eine neue Technologie entsteht, sei immer eine gewisse Skepsis da. „Wasserkraft hat da eine sehr sehr hohe Akzeptanz, weil man über 100 Jahre damit leben gelernt hat und sie schätzen gelernt hat“, erklärt Draxler im Gespräch mit 5 Minuten. Er spricht sich weiters gegen einen Wettkampf der erneuerbaren Technologien untereinander aus und betont: „Wasser, Wind und Photovoltaik haben jeweils Vor- und Nachteile und wir freuen uns, wenn wir alle davon einsetzen können.“ In diesem Zusammenhang weist Draxler auch darauf hin, wie wichtig die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern sei und dass man mit beispielsweise dem neuen Wasserkraftwerk der Abhängigkeit entgegenwirken könne.

©5 Minuten Kelag-Vorstand Reinhard Draxler sprach mit 5 Minuten über die Eröffnung des neuen Kraftwerks in Arriach.

Wasserkraftpotenzial in Kärnten zu 70 Prozent ausgenutzt

Auf die Frage, warum die Kelag nicht mehr Wasserkraftwerke baue, hat Draxler eine einfache Antwort: „Weil schon vieles ausgebaut ist.“ Das Potenzial der Kärntner Flüsse und Bäche sei bereits zu 70 Prozent ausgenutzt. Ob auch die letzten 30 Prozent noch genutzt werden, müsse sorgfältig abgewogen werden, denn: „Auch Wasserkraft beeinflusst unser Handeln und die Natur.“ Darum liege der Fokus der Kelag darauf, „bestehende Kraftwerke zu revitalisieren und deren Effizienz zu steigern, sodass man statt 100 Kilowattstunden 110 Kilowattstunden herausbringe“. Denn mittlerweile sei die Technik so weit, dass man aus der gleichen Wassermenge mehr Energie herausholen könne.

„Man braucht sehr sehr sehr sehr viele Genehmigungen“

Doch um überhaupt ein Wasserkraftwerk zu bauen, müssen so einige bürokratische Hürden überwunden werden. „Man braucht sehr sehr sehr sehr viele Genehmigungen“, wird Draxler deutlich. Diese Genehmigungen geben zwar einerseits Rechtssicherheit und gewährleisten dank umfassender Behördenprüfungen den größtmöglichen Natur- und auch Menschenschutz (Stichwort Lärmbelastung). Doch andererseits ist der Weg zum fertigen Kraftwerk bei all den Prüfungen kein einfacher: „Es gibt Vorstudien, es wird mehrere Jahre vorgeplant, dann gibt’s mehrere Jahre ein Genehmigungsverfahren“, so Draxler. Dabei können verschiedene Instanzen Dinge beeinspruchen. „Und erst dann kommt der eigentliche Bau“, erklärt Draxler abschließend.

„Starkes Zeichen für Zusammenhalt und Widerstandskraft“

Landesrat Daniel Fellner sprach bei der Eröffnung von einem „starken Zeichen für Zusammenhalt, Widerstandskraft und nachhaltigen Wiederaufbau.“ Auch Energielandesrat Sebastian Schuschnig war vor Ort und betonte die Bedeutung des Projekts: „Eine deutlich höhere Effizienz und damit mehr sauberer Strom für die Region, ein neues Schaltwerk sowie wichtige Schutzmaßnahmen gegen künftige Wetterextreme – hier in Arriach wurde ein beeindruckendes Projekt realisiert.“ Für die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden, Klaus Glanznig (Treffen) und Gerald Ebner (Arriach), ist der Wiederaufbau ein Symbol für den Aufbruch und die Erneuerung.

©LPD Kärnten/Wajand Landesrat Daniel Fellner sprach von einem „starken Zeichen für Zusammenhalt“.

Auch neues Schaltwerk errichtet

Parallel errichtete die Kärnten Netz ein neues Schaltwerk in Arriach, das als zentraler Netzknoten für das Gegendtal fungiert. Es ist mit den Umspannwerken Landskron, Radenthein, Feldkirchen und Bad Kleinkirchheim verbunden und wird von der Kärnten Netz fernüberwacht und ferngesteuert. „Als zentraler Netzknoten ermöglicht es eine deutlich schnellere Reaktion im Störungsfall und sorgt für eine stabile Stromversorgung im gesamten Gegendtal“, so Eva Tatschl-Unterberger, Geschäftsführerin der Kärnten Netz.