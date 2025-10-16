Kleidung fing plötzlich Feuer: Kärntner schwer verletzt

Ein 52-jähriger Mann wurde schwer verletzt, als beim Anzünden eines Lavendelstocks mit Benzin eine Stichflamme entstand. Seine Frau konnte ihn rechtzeitig retten.

Am Donnerstagvormittag, 16. Oktober, versuchte ein 52-jähriger Mann im Garten seines Wohnhauses in der Gemeinde Ferndorf (Bezirk Villach-Land) einen bereits vertrockneten Lavendelstock in einer Feuerschale mit einem Feuerzeug zu entzünden, was ihm jedoch nicht gelang. Daraufhin holte er als Brandbeschleuniger einen Benzinkanister und übergoss den vermeintlich kalten Lavendelstock.

Kleidung find Feuer, Mann erlitt schwere Verletzungen

Durch das vorhandene explosionsfähige Luft-Benzin-Gemisch dürfte es zu einer Stichflamme gekommen sein. Die Kleidung des 52-Jährigen fing Feuer, welche von seiner anwesenden Frau gelöscht werden konnte. Der 52-Jährige wurde nach Erstversorgung durch den Rettungshubschrauber RK1 mit schweren Verletzungen in die Uniklinik Graz geflogen. Seine Frau blieb bei dem Vorfall unverletzt.