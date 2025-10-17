Kontrollausschuss-Absage sorgt für politischen Wirbel in Villach

Während SPÖ und ÖVP scharfe Kritik am Verhalten des Ausschussvorsitzenden Gerald Dobernig (Verantwortung ERDE) üben, verweist dieser auf verweigerte Akteneinsicht als Grund für die Absage.

„Der Ausschuss sei so arbeitsunfähig“

In einer gemeinsamen Aussendung werfen SPÖ und ÖVP dem Vorsitzenden des Kontrollausschusses vor, durch die einseitige und kurzfristige Absage die Arbeit des Ausschusses „arbeitsunfähig“ gemacht zu haben. Trotz der Anwesenheit von Vertretern nahezu aller Fraktionen – darunter FPÖ, ÖVP und SPÖ – sowie des Stadtrechnungshofs und der Magistratsdirektion habe die Sitzung nicht eröffnet werden können, da weder Obmann Dobernig noch sein Stellvertreter erschienen seien.

Vorfall wurde gemeldet

Das Verhalten des Ausschussobmanns zeige laut SPÖ und ÖVP „eine bedenkliche Missachtung demokratischer Kontrollmechanismen“. Anstelle von Kooperation und Transparenz würden Entscheidungen eigenmächtig getroffen, was „den Eindruck autokratischer Züge“ erwecke.

Die beiden Parteien sehen die Glaubwürdigkeit und Funktionsfähigkeit des Kontrollausschusses dadurch massiv beschädigt und fordern, dass das Gremium wieder als „verlässliches, rechtssicheres und transparentes Kontrollorgan“ arbeite. Der Vorfall wurde bereits der Gemeindeaufsicht des Landes Kärnten zur rechtlichen Prüfung übermittelt. Die SPÖ und ÖVP Villach erwarten eine klare rechtliche Bewertung, damit die demokratische Kontrollarbeit im Gemeinderat künftig wieder uneingeschränkt gewährleistet ist.

Dobernig verweist auf verweigerte Akteneinsicht

Ausschussobmann Gerald Dobernig weist die Vorwürfe entschieden zurück. Er begründet die Absage mit der aus seiner Sicht unzureichenden Akteneinsicht: „Trotz klarer Regelung im Stadtrecht und bereits erfolgter Klarstellung durch die Gemeindeaufsicht wurde Mandataren abermals ihr Recht auf Akteneinsicht verwehrt. Eine ordentliche Sitzungsdurchführung war daher aus meiner Sicht nicht möglich“, so Dobernig.

Überraschende Kritik

Bereits im Frühjahr des Vorjahres hatte die Gemeindeaufsicht festgehalten, dass dem Kontrollausschuss grundsätzlich das Recht auf Einsicht in alle relevanten Akten zustehe. Laut Dobernig sei diese Vorgabe erneut nicht eingehalten worden. Zudem zeigt er sich über die Kritik von SPÖ und ÖVP überrascht: „Ich habe die Ausschussmitglieder telefonisch über das Vorgehen informiert. Es gab weder im Gespräch noch im Nachgang eine negative Rückmeldung“, so Dobernig. Verwundert reagierte er auch auf die Behauptung, dass die Sitzung unter anderem wegen des Fehlens des grünen Stellvertreters nicht stattfinden konnte: „Offenbar ist der ÖVP die Arbeit im Kontrollausschuss so wichtig, dass sie vergessen hat, dass sie selbst den Obmann-Stellvertreter stellen – und nicht die Grünen.“

Nächste Schritte angekündigt

Zur Klärung der verweigerten Akteneinsicht sei laut Dobernig bereits der Magistratsdirektor um eine schriftliche Stellungnahme gebeten worden. Sollte keine Einigung erzielt werden, will man erneut die Gemeindeaufsicht einschalten. „Wir müssen uns selbst ein Bild über die Sachlage machen können. Einfaches Durchwinken von Prüfungen des Stadtrechnungshofs ist für unsere Fraktion keine Option“, betont Dobernig abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.10.2025 um 09:16 Uhr aktualisiert