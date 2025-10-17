„Leinengespräche“ in Villach: Wie man Hunden richtig begegnet

Wie begegne ich einem Hund richtig? Bei den neuen „Leinengesprächen“, initiiert von Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig, geben die Experten Birgit und Rene Franc (Dog Instinct) wertvolle Tipps.

Zu den „Leinengesprächen“ sind sowohl Hundehalter als auch Nicht-Hundehalter eingeladen.

Zu den „Leinengesprächen“ sind sowohl Hundehalter als auch Nicht-Hundehalter eingeladen.

Nach dem großen Erfolg der Hunde-Workshops in Villacher Kindergärten und im lebensRAUM setzt Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig das Engagement für ein besseres Miteinander zwischen Mensch und Tier fort. Unter dem Titel „Leinengespräche“ lädt sie nun zu zwei kostenlosen Informationsveranstaltungen in den Villacher Hundefreilaufzonen ein.

Richtiges Verhalten bei Hundebegegnungen

Im Mittelpunkt der neuen Gesprächsreihe steht das richtige Verhalten, wenn man einem Hund begegnet – egal ob man selbst Hundehalter ist oder sich im Kontakt mit Vierbeinern unsicher fühlt. „Wir wollen ein besseres Verständnis schaffen und zeigen, wie man respektvoll und sicher mit Hunden umgeht“, erklärt Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig.

Expertengespräche

Als Experten konnte sie erneut Birgit und Rene Franc von Dog Instinct gewinnen, die bereits zahlreiche erfolgreiche Workshops in Villach geleitet haben. Sie geben praxisnahe Tipps und beantworten Fragen rund um Körpersprache, Begegnungssituationen und Verhalten an der Leine.

Auch für Nicht-Hundehalter

Zu den „Leinengesprächen“ sind sowohl Hundehalter als auch Nicht-Hundehalter eingeladen. „Gerade Menschen, die bei Hundebegegnungen verunsichert sind, profitieren von diesem Angebot“, so Katholnig. Die Hunde selbst bleiben diesmal zu Hause – der Fokus liegt auf Information und Austausch.